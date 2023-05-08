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Венки и цветы накануне Дня Победы возложили к Могиле Неизвестного Солдата

Араз Салехов
Город
Венки и цветы накануне Дня Победы возложили к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Александровский сад Карта всех событий

Церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в преддверии Дня Победы состоялась в Александровском саду. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ней приняли участие заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, кадеты, курсанты военных училищ и представители общественных организаций, — говорится в сообщении.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне в столице пройдет более 600 мероприятий.

Фотовыставка ко Дню Победы открылась в Екатерининском парке. В рамках экспозиции ветераны поделились мудрыми наставлениями: «Любите и уважайте своих родителей!» и «Помните героическую историю нашей страны!».

В московских парках и культурных центрах пройдут и другие фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Также на улице Арбат около дома 17 будут продемонстрированы исторические кадры ВОВ и портреты ее героев, выставка продлится до 31 мая.

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