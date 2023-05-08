Диетологи назвали три противовоспалительных ингредиента для смузи

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Смузи — это отличный перекус для всех, кто желает оставаться стройным. Коктейли легко и быстро готовятся. А если использовать правильные ингредиенты, то они помогут уменьшить воспаление в организме и разогнать обмен веществ. Диетолог Барбара Коваленко назвала лучшие из них, пишет американское издание She Finds.

Ананас

Ананас помогает избавиться от вздутия живота и уменьшить воспаление, благодаря ферменту бромелайну. Несмотря на высокое содержание сахара, ананас богат клетчаткой, что благотворно влияет на метаболизм, также в нем мало калорий.

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Шпинат

Шпинат улучшает зрение, функции мышц, снижает кровяное давление. Эта листовая зелень — источник витамина С, она богата антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые повышают иммунитет. Кроме того, шпинат содержит железо и клетчатку, они помогают доставлять кислород к мышцам, который нужен для сжигания жира, особенно висцерального. Несмотря на малое количество калорий, эта зелень поможет дольше ощущать сытость.

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Имбирь

Имбирь содержит соединения, называемые гингеролами и сегаолами, которые очень полезны для организма. По словам эксперта, растение поможет регулировать уровень сахара в крови, уменьшить чувство голода и тягу к сладкому.

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Ананас — очень полезный плод, который помогает иммунной системе и оказывает положительное влияние на микрофлору. Однако при некоторых заболеваниях его употребление нужно ограничить. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.