Военкор Сладков сообщил о невиданных по силе ударах по позициям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Минувшей ночью российские военные нанесли невиданные по силе удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.

По его словам, российской армии «есть чем бить» и она «не стреляет остатками». Кроме того, она владеет инициативой и знает, куда необходимо наносить удары, подчеркнул военкор.

— У нас наладилась новая разведывательная сеть, которая, надо признать, к началу СВО была разгромлена СБУ. Отсюда длинный список целей с координатами, — написал Сладков в своем Telegram-канале.

Ночью 8 мая Киев подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала российской специальной операции, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Кроме того, военная администрация украинской столицы сообщила, что в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн. При этом возгорание не было зафиксировано, на место направились спасатели.

Накануне вечером в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Как отмечается, сирена прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Вскоре тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.