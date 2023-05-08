Умер актер Сергей Дрейден

Фото: Пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

На 82-м году жизни умер актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу драматического театра имени Товстоногова.

Отмечается, что в последнее время Дрейден играл одну из главных ролей в постановке Андрея Могучего «Три толстяка: Эпизод 7. Учитель», основанной на повести Юрия Олеши. Ближайший спектакль с участием актера должен был состояться 31 мая, пишет издание.

О причинах смерти пока ничего не известно.

Дрейден играл в театре Товстоногова и Ленинградском театре драмы и комедии. За годы карьеры он удостоился наград «Золотая маска» и «Ника», а также санкт-петербургской премии имени Стржельчика за роль в спектакле «Мой уникальный путь».