В Берлине вновь запретили демонстрацию флагов СССР и России 9 мая

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Верховный административный суд Берлина отменил выданное ранее разрешение на демонстрацию флагов СССР и России во время празднования Дня Победы. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе местной полиции.

— Высший административный суд счел жалобу обоснованной. Показ российских флагов и флагов СССР, а также георгиевской ленты и флага по-прежнему запрещен на ранее обозначенных мемориалах, — говорится в заявлении ведомства в Twitter.

Ранее Административный суд Берлина отменил запрет на использование флага Украины около советских мемориалов 9 Мая. Отмечается, что в ходе заседания удалось «доказать незаконность запрета».

Речь идет о решении полиции Берлина, согласно которому 8 и 9 мая в городе будет запрещено использование флагов РФ и Украины возле советских мемориалов. Согласно инициативе, государственные знаки этих стран нельзя было размещать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.