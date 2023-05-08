Зеленский: Украина разрабатывает новую концепцию безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в понедельник заявил, что его страна сейчас работает над фундаментально новой стратегией обеспечения своей безопасности.

– Еще одно совещание – безопасность, которое сегодня провел, касается разработки фундаментальной новой концепции безопасности для Украины. Комплексно дадим ответы на все вопросы безопасности страны. На законодательном уровне, на уровне правительственных решений, в конкретных практических вопросах, – сказал Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам украинского лидера, в первую очередь новая концепция будет направлена на безопасность учебных учреждений, экономической сферы страны, а также социально важных инфраструктурных объектов. О том, когда будет проводиться некая реформа и что будет составлять ее суть, Зеленский пока ничего не рассказал.

До этого Зеленский еще раз потребовал от западных стран увеличить поддержку его страны. Он отметил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Кроме того, украинский лидер добавил, что в Киеве не рассматривают возможность прекращения получения военной помощи от западных стран, которая стране принципиально нужна.