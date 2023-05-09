Народный календарь. Чем особенно страшна зависть 12 мая

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Православная церковь 12 мая почитает девять святых мучеников Кизических. В народном календаре дата получила название Девять мучеников, или Девять целителей.

Согласно поверью, в этот день нельзя завидовать. Это связано с тем, что святые могут почувствовать «камень» за душой человека и наказать его болезнями и неприятностями. В этот день даже белая зависть может обернуться негативными последствиями.

12 мая рекомендуют собирать травы, ведь они в это время обладают особенной целебной силой и способны излечить даже самые серьезные болезни. Из них готовят чаи и отвары, а также примочки.

В этот день нельзя делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и не воплотиться в жизнь. При этом 12 мая является идеальным днем для планирования, так как все задуманное может в кратчайшие сроки сбыться.

Приметы погоды:

Теплая и звездная ночь — к хорошему урожаю.

Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.

Муравьи перебираются в сухое место — скоро пойдет дождь.

Много майских жуков — к засушливому лету.

Именины отмечают: Арсений, Артемий, Богдан, Василий, Иван, Федот.