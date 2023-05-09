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«РВ»: Для остановки наступления ВСУ Россия направила в бой «Искандеры»

Ирэна Колесова
В мире
«РВ»: Для остановки наступления ВСУ Россия направила в бой «Искандеры»
Фото: Минобороны РФ

Чтобы остановить возможное контрнаступление со стороны ВСУ, российская армия решила бросить в бой ОТРК «Искандер». Такое сообщение распространил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

— Несколько дней для поражения вражеских объектов наносятся удары оперативно-тактическими комплексами «Искандер». Сегодня ракеты били по целям под Харьковом, где замечена концентрация войск врага, готовых выдвигаться по направлениям для атак наших позиций, — говорится в сообщении канала.

Стоит отметить, что российские ОТРК «Искандер» используются в основом для того, чтобы ликвидировать система ПВО и ПРО со стороны противника. Кроме того, комплексы могут наносить удары по важным объектам, которые располагаются на огромной удалённости от самих комплексов.

В январе Министерство обороны России опубликовало видеоролик, где показан процесс запуска ракеты комплекса «Искандер» по объектам инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). В сообщении отмечалось, что «Искандеры» продолжают наносить удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

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