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Гастроэнтеролог Кашух объяснила, кому категорически нельзя есть наваристый суп

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог Кашух объяснила, кому категорически нельзя есть наваристый суп
Фото: shutterstock

С неожиданным предупреждением по поводу ежедневного рациона выступила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она рассказала, что всеми любимые супы на концентрированных бульонах могут быть вредными для ЖКТ.

По словам медика, это особенно касается тех, у кого диагностированы панкреатит и гастрит. В первую очередь, особенно наваристыми могут быть борщи, солянка и харчо. После такой еды может оказаться, что человек почувствует жжение в подложечной области, пишет «Газета.Ru».

— Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом, — сообщила гастроэнтеролог.

Однако в мясных бульонах есть очень много пользы, отметила специалист. Например, для ослабленных людей, которым тяжело жевать обычную пищу. Так, всего лишь одна порция такого супа может заменить полноценный прием пищи и восполнить норму питательных веществ.

Супы занимают значительную часть в рационе россиян. Также они считаются важной составляющей диетического питания, но не все из них являются полезными. Об этом рассказала врач превентивной медицины Мадина Мусичова. По ее словам, людям старшего возраста следует избегать употребления жирных супов из-за их негативного влияния на пищеварительную систему. При употреблении такой пищи повышается вероятность диареи или запоров, отметила медик.

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