Депутат Верховной рады Гончаренко заявил о мощном взрыве в Киеве

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Мощный взрыв прогремел в Киеве. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

— Очень сильный взрыв в Киеве! — приводит его слова РИА Новости.

При этом конкретное место взрыва и наличие разрушений не уточняются.

Ранее о взрыве в столице Украине сообщил ряд СМИ. На онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации в ночь на вторник, 9 мая, было видно, что на всей территории государства объявили воздушную тревогу.

В четверг, 4 мая, в Соломенском районе Киева произошли взрывы и пожар. По предварительной информации, в украинской столице упали осколки беспилотника. По сообщениям очевидцев и ряда СМИ, в небе над столицей Украины замечены неопознанные БПЛА.

На следующий день стало известно, что украинские силы противовоздушной обороны сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2. При этом киевские власти заверили, что такой инцидент мог произойти именно по причине технической неисправности беспилотника. Инцидент не привел ни к одному пострадавшему.

Утром 28 апреля украинские СМИ сообщили, что в Киеве прогремели взрывы. Позже администрация города проинформировала о работе системы противовоздушной обороны. В Оболонском районе Киева в результате взрывов была повреждена локальная линия электросети.