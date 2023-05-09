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Движение трамваев восстановили на Покровском бульваре

Лейла Алиева
Город
Движение трамваев восстановили на Покровском бульваре
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Покровский бульвар Карта всех событий

Движение трамваев восстановили на участке Покровского бульвара. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Восстановлено движение трамваев на Покровском бульваре, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Трамваи № А, 3 и 39 задерживались на Покровском бульваре в районе остановки «Воронцово Поле». Маршруты транспорта временно изменили.

С 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

Схему движения транспорта с 11 мая также изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

Также в период майских праздников будет изменено движение пригородного транспорта, следующего в Москву и в область. «Вечерняя Москва» рассказала, как изменится расписание электричек.

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