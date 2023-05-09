ВС РФ взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие взяли под контроль подходы ко всем островам, расположенным в устье Днепра в Херсонской области. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

— В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии, — рассказал он.

По словам источника, все подходы контролируются российской армией. При этом у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет шансов снова закрепиться там, передает агентство.

В последнее время под Херсоном скапливается украинская военная техника. Недавно российская армия нанесла артиллерийский удар по стоянке военной техники ВСУ в районе города Ольговка Херсонской области. До этого был ликвидирован миномет 120-миллиметрового калибра с боекомплектом в районе села Камышаны. При этом шесть военнослужащих ВСУ погибли, еще два — пострадали.

3 мая ВСУ начали атаку на Ореховском направлении в Запорожской области. В ходе столкновения Вооруженные силы Украины потеряли как минимум две единицы техники, а именно танк и бронетранспортер.