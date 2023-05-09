Четырехсторонняя встреча по зерновой сделке пройдет 10–11 мая в Стамбуле

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Встреча высокого уровня в четырехстороннем формате по зерновой сделке пройдет 10–11 мая в Cтамбуле. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин во вторник, 9 мая.

— Да, у нас запланирована встреча высокого уровня в четырехстороннем формате в Стамбуле завтра и послезавтра, — ответил он на соответствующий вопрос РИА Новости.

14 апреля временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин анонсировал отправку первого корабля с зерном в течение ближайших недель. По его словам, в республике готовы запустить все восстановленные на данный момент мощности.

7 мая первое торговое судно с зерном из Донецкой народной республики загрузилось в порту Мариуполя. Уточняется, что суда заходят в порт со стройматериалами, а в обратном направлении следуют с зерном.

Какое значение эта сделка имеет для России и почему страна пошла на ее продление, «Вечерней Москве» рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, продление инициативы выгодно большому количеству стран.