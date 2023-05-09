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Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, которые любят драматизировать

Лейла Алиева
Общество
Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, которые любят драматизировать
Фото: shutterstock

Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака обожают устраивать драмы.

Близнецы

Представители данного знака зодиака начнут драматизировать исключительно для подстрекательства. Они столкнут двух людей лбами, а затем будут наблюдать за развитием событий.

Лев

Львы драматизируют только, чтобы показать собственную силу и власть. Скандалы и склоки их не прельщают, но если кто-то перейдет представителям этого знака зодиака дорогу, то поистине драматического действа не избежать.

Весы

У Весов преобладает вера в справедливость, поэтому в случае ее отсутствия они разыграют драматическую сцену. Весы будут взывать к совести, давить авторитетом и даже прикинутся жертвой, передает Teleprogramma.pro.

Также Ахметжанова назвала три знака зодиака, которых ждет большая удача до конца весны. По ее словам, практичные и серьезные Тельцы давно перестали верить в удачу, так как всего привыкли добиваться кровью и потом. Но в конце весны им будет везти по-крупному без особых усилий.

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