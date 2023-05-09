Ясновидящая Кажетта назвала знаки зодиака, которые любят драматизировать

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Звезда шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, представители каких знаков зодиака обожают устраивать драмы.

Близнецы

Представители данного знака зодиака начнут драматизировать исключительно для подстрекательства. Они столкнут двух людей лбами, а затем будут наблюдать за развитием событий.

Лев

Львы драматизируют только, чтобы показать собственную силу и власть. Скандалы и склоки их не прельщают, но если кто-то перейдет представителям этого знака зодиака дорогу, то поистине драматического действа не избежать.

Весы

У Весов преобладает вера в справедливость, поэтому в случае ее отсутствия они разыграют драматическую сцену. Весы будут взывать к совести, давить авторитетом и даже прикинутся жертвой, передает Teleprogramma.pro.

Также Ахметжанова назвала три знака зодиака, которых ждет большая удача до конца весны. По ее словам, практичные и серьезные Тельцы давно перестали верить в удачу, так как всего привыкли добиваться кровью и потом. Но в конце весны им будет везти по-крупному без особых усилий.