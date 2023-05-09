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Главархив Москвы открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена ВОВ

Лейла Алиева
Город
Главархив Москвы открыл доступ более чем к 30 книгам, изданным во времена ВОВ
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Столичный Главархив открыл доступ более чем к 30 книгам, которые были изданы во времена Великой Отечественной войны.

Их можно найти в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» (зал «1941–1945 годы», раздел «Медиатека», подраздел «Библиотека»). Книги будут полезны всем интересующимся историей страны и Великой Отечественной войны. Они помогут горожанам понять, как их предки преодолевали тяготы тех трагичных лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

Проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ. С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ко Дню радио столичный Главархив открыл виртуальную фотовыставку «Радиосвязь в СССР». На ней представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов.

Также Собянин рассказал, как столица отмечала 1 Мая и День Победы в XX веке. О праздновании Дня Победы вспоминает Алексей Немчинов из района Коптево.

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