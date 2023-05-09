Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвичей предупредили о заморозках с 10 по 11 мая

Лейла Алиева

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичей предупредили о заморозках с 10 по 11 мая
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В период с 10 по 11 мая в столице ожидаются заморозки в утреннее и ночное время. Об этом рассказали в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Температура воздуха в эти дни опустится до 1–6 градусов ниже нуля. Такая погода может затруднить движение транспорта и привести к увеличению ДТП на дорогах.

В связи с этим столичным автомобилистам рекомендуется быть особо внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. А теплая погода вернется в столицу во второй половине недели, передает официальный сайт мэра Москвы.

После периода заморозков в столице ожидается потепление. Кроме того, как минимум до 17 мая в Москве и области не планируется выпадение осадков. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобный погодный режим может увеличить риск возникновения пожаров.

В свою очередь ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к выходным москвичей ожидает потепление до плюс 22 градусов.

Москва весна Погода
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте