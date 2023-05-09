Накануне Дня Победы историки восстановили судьбы сотрудников, погибших в Великой Отечественной войне

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В преддверии Дня Победы историки Музея Московского метрополитена восстановили судьбы первых сотрудников, имена которых высечены на памятнике работникам метро — участникам Великой Отечественной войны.

Данный монумент находится на территории электродепо «Северное», на нем указано более 200 фамилий тех, кто пошел от предприятия защищать Родину. Сотрудникам метро были известны только фамилии и инициалы, поэтому историки начали по крупицам собирать сведения о коллегах. Они отправляли запросы в Центральный архив Минобороны, военные комиссариаты Москвы, поисковые организации, Объединенный архив Метрополитена, сравнивали данные и на сайте «Память народа».

Удалось восстановить судьбы троих людей, среди них два машиниста Алексей Рябышкин и Дмитрий Дьячков, а также токарь Тамара Романова.

Алексей и Дмитрий устроились в метро практически одновременно, осенью 1937 года. До этого вместе проходили воинскую службу на Черноморском флоте, где служили в бригаде подводных лодок. После они вместе решают пойти работать в метрополитен и поступают в депо «Северное» с разницей в пару недель.

В октябре 1941 года вместе идут на фронт. Погибают с разницей в месяц: Алексей Рябышкин в январе 1942 года под Москвой, Дмитрий Дьячков в Ленинградской области в феврале.

Тамара Романова работала токарем в метро и пошла добровольцем на фронт еще с двумя женщинами-токарями в декабре 1942 года. Вероятно, коллеги-подруги решили идти вместе. Тамара служила в артиллерии, была радистом. Погибла в декабре 1943 года на территории Белоруссии.

Как отметили в пресс-службе Департамента транспорта, коллектив Музея Московского метрополитена продолжит восстанавливать историю сотрудников метро, участвовавших в Великой Отечественной войне.