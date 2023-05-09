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В преддверии всенародного праздника, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, портал Life.ru запустил специальный проект «Повторяя подвиг».

Создатели инициативы постарались показать, как ковалась победа на территории Украины 80 лет назад и как это происходит сегодня. Для этого понадобилось проанализировать события, связанные с шестью локациями: Артемовском, Донецком, Угледаром, Саур-Могилой, Мариуполем и Бердянском.

— Наш народ уже освобождал Донбасс от нацистов. 80 лет назад СССР смел с юго-востока Украины вражеские войска. И сегодня бойцы РФ воюют с тем же злом и в тех же краях, — передает портал.

Президент России Владимир Путин во время выступления на параде Победы подчеркнул, что на сегодняшний день Украина стала заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.

Кроме того, продолжая говорить о западных странах, глава государства напомнил, как там уничтожаются мемориалы и культивируется идеология нацизма. По его словам, подобные действия можно трактовать как «преступление».