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«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева выложила посвященный 9 Мая пост

Евгений Жуков
Общество
«Где же вы, друзья-однополчане?»: Алла Пугачева выложила посвященный 9 Мая пост
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева поделилась в своем микроблоге снимками из личного архива, посвященными 9 мая. На представленных кадрах Примадонна запечатлена в кругу ветеранов.

— Где же вы теперь друзья-однополчане? — подписала публикацию Примадонна словами из песни композитора Василия Соловьева-Седого на стихи поэта Алексея Фатьянова 1947 года.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в свою очередь выразил мнение, что в случае, если Пугачева вернется в Россию, ей придется извиниться как перед аудиторией, так и перед страной.

В начале месяца стало известно о возвращении артистки в Россию. А уже 6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.

Помимо указанных лиц на похороны дизайнера пришли телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко. Народный артист РСФСР Владимир Винокур при этом в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что уход Юдашкина стал большой утратой для всей культуры России.

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