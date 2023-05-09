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Приметы и советы
Мотоцикл протаранил пожарную машину и загорелся около ТЦ «Атриум»
Москва, улица Земляной Вал Карта всех событий
На улице Земляной Вал около торгового центра «Атриум» мотоцикл влетел в пожарную машину. Предварительно от удара у байка загорелся бензобак. Об этом стало известно во вторник, 9 мая.
В настоящее время водитель мотоцикла находится в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывают экстренную помощь, передает Telegram-канал «112».
Еще одна авария произошла недавно в Москве на Космодамианской набережной. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате случившегося один человек погиб и один пострадал.
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