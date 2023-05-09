Military Watch: Американцы не могут понять, как России удалось подавить системы HIMARS
Военные эксперты из Соединенных Штатов не могут разобраться, как Вооруженным силам России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные украинской армии в рамках военной поддержки. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
В материале говорится, что реактивные системы залпового огня, широко используемые украинскими военными, в последнее время показывают себя «менее эффективно» с точки зрения точности.
— Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем, — задаются вопросом авторы издания.
Они также отметили, что в потенциальном полномасштабном конфликте HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, потому как при таком развитии событий удары будут нанесены по спутникам США, которые и координируют пуски, передает РИА Новости.
В начале мая военно-политическое руководство Штатов выделило Киеву новый пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, куда также вошли снаряды для упомянутых систем.