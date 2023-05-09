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Приметы и советы

Military Watch: Американцы не могут понять, как России удалось подавить системы HIMARS

Евгений Жуков
В мире
Military Watch: Американцы не могут понять, как России удалось подавить системы HIMARS
Фото: shutterstock

Военные эксперты из Соединенных Штатов не могут разобраться, как Вооруженным силам России удалось подавить передовые ракетные комплексы HIMARS, переданные украинской армии в рамках военной поддержки. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

В материале говорится, что реактивные системы залпового огня, широко используемые украинскими военными, в последнее время показывают себя «менее эффективно» с точки зрения точности.

— Российские средства ПВО стали все чаще сбивать их. При этом остается непонятным, как российские вооруженные силы могли так снизить эффективность этих систем, — задаются вопросом авторы издания.

Они также отметили, что в потенциальном полномасштабном конфликте HIMARS и аналогичные средства станут намного уязвимее, потому как при таком развитии событий удары будут нанесены по спутникам США, которые и координируют пуски, передает РИА Новости.

В начале мая военно-политическое руководство Штатов выделило Киеву новый пакет военной помощи в размере 300 миллионов долларов, куда также вошли снаряды для упомянутых систем.

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