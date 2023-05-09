Французское агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Журналист Agence France-Presse (AFP) Арман Сольден погиб в районе города Артемовска. Об этом стало известно во вторник, 9 мая.

Агентство, ссылаясь на сопровождавших Сольдена сотрудников AFP, утверждает, что журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часова Яра. Сольден был фоторепортером, на Украине он работал в качестве координатора видеосъемок с сентября прошлого года, передает ТАСС.

В сентябре прошлого года российские военнослужащие спасли итальянского журналиста Маттиа Сорби, который подорвался в Херсонской области на украинской мине. Бойцы ВС РФ вытащили иностранца из горевшего автомобиля и оперативно оказали ему первую медицинскую помощь, после чего вынесли тяжелораненого репортера на себе в безопасное место. В дальнейшем они обеспечили госпитализацию Сорби.

8 марта рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, попал под украинский обстрел на территории Донецкой народной республики (ДНР).