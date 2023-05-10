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Приметы и советы

Народный календарь. Почему запрещено признаваться в любви 13 мая

Евгений Силаев
Общество
Народный календарь. Почему запрещено признаваться в любви 13 мая
Фото: Pexels

Православная церковь 13 мая почитает апостола Иакова Зеведеева — одного из двенадцати апостолов, ближайшего ученика Иисуса Христа.

Этот день наполнен приметами, связанными с романтическими отношениями и женитьбой. В этот день необходимо прислушиваться ко всем запретам и не устраивать сватовство. В противном случае, как часто говорят в народе, брак будет несчастным, а разорвать его не получится.

Приметы говорят, что в этот день нельзя признаваться в любви и ходить на свидания. Нарушение этого запрета приведет к развалу отношений.

Приметы погоды

Если ветер теплый, а ночь звездная и тихая, то лето будет сухое и ветреное. Оно принесет хороший урожай.

Восход солнца в безоблачном небе — к ветреному лету. Свет солнца сквозь облака говорит о дождливом лете.

Дождь обещает большое количество свадеб осенью.

Именины отмечают: Игнат (Игнатий), Василий, Климент, Максим, Никита, Яков.

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