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Журналист рассказал, что из-за мер безопасности на Параде Победы у посетителя забрали Tic Tac

Ирэна Колесова
Общество
Журналист рассказал, что из-за мер безопасности на Параде Победы у посетителя забрали Tic Tac
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Меры безопасности на Параде Победы в Москве на 9 мая оказались беспрецедентными. Это можно подтвердить одним случаем, когда у журналиста, который в это время приехал на Красную площадь, правоохранители забрали обычную упаковку драже Tic Tac.

Журналиста предупредили, что с любой едой, даже если это просто драже, в День Победы на главную площадь России пройти воспрещалось. Об этом рассказал корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников.

— Все это, на мой взгляд, позволяло считать меры безопасности на этом параде беспрецедентными, — пишет Колесников в своем материале.

Парад Победы на Красной площади в Москве был полон символизма и важных посылов, в том числе и западным государствам. Таким мнением поделился член главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в торжественном мероприятии приняли участие различные подразделения войск, что в очередной раз демонстрирует готовность РФ защищать свои государственные границы.

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