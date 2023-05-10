СМИ: Самый скандальный конгрессмен США Сантос пойдет под суд

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Прокуратура США выдвинула уголовные обвинения против скандально известного конгрессмена-республиканца Джорджа Сантоса. Об этом в среду, 10 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой собственные источники.

История вокруг Сантоса началась в декабре прошлого года. Тогда американская газета New York Times выпустила скандальный материал, в котором указала на нестыковки в биографии конгрессмена. Например, о том, что ранее он работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. В самой компании не подтвердили данный факт. Сантос после этого сказал, что был трудоустроен в фирме, которая находилась в партнерстве с этим банком.

Кроме того, некоторые СМИ писали, что Сантос якобы мог проводить мошеннические схемы по скиммингу кредитных карт, официального подтверждения этой информации нет.

— Федеральные прокуроры выдвинули уголовные обвинения против члена палаты представителей от Нью-Йорка Джорджа Сантоса, — говорится в сообщении телеканала.

По сведениям журналистов, Сантоса пригласят в суд в среду, заседание пройдет в закрытом режиме, его подробности пока остаются неизвестными. Предполагается, что речь может идти о неких ложных утверждениях, когда речь шла о финансировании избирательной компании конгрессмена.

До этого под подозрения со стороны конгрессменов попал и президент США Джо Байден. Палата представителей США запросила от ФБР данные о том, что в бытность Джо Байдена на посту вице-президента страны могла иметь место полученная от него взятка. С таким заявлением представители палаты обратились лично к генпрокурору Соединенных Штатов Меррику Гарланду и к директору ФБР Кристоферу Рэю.