Астролог Глоба назвала самый везучий знак зодиака в мае

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Астролог Тамара Глоба рассказала, кому из знаков зодиака несказанно повезет уже в самое ближайшее время. Она подчеркнула, что для таких людей жизнь переменится просто на 180 градусов, и разумеется, в лучшую сторону.

По словам Глобы, речь идет о Близнецах. Именно для них, по мнению астролога, жизнь подготовила очень приятные сюрпризы. Скорее всего, это будет некое обновление или известие, которое позволит обнулить все свои прошлые проблемы и начать строить жизнь заново, считает эксперт.

Причем, астролог отметила, что везение будет касаться сразу многих сфер жизни. Это и карьера, и благосостояние, и личные отношения. Поэтому Близнецам в ближайшее время стоит ожидать приятных перемен, пишет rsute.ru.

Астрологи выделили пять знаков зодиака, которым всегда везет в любви. Им намного проще построить отношения и создать крепкий союз. Как утверждают специалисты по звездному небу, этих представителей не интересуют связи на одну ночь, потому что они стремятся к большему.