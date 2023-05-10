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Главные новости к утру 10 мая

Ирэна Колесова
Общество
Главные новости к утру 10 мая
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Представители Министерства здравоохранения РФ сочли, что нужно постепенно начать разгружать медицинских экспертов. Это можно сделать за счет того, чтобы переложить ряд обязанностей на другой медперсонал, в том числе на медсестер. Об этом пишет «Коммерсант».

В неприятную историю попали пассажиры рейса, который следовал из сербского Белграда в Москву. Сотрудники авиакомпании Air Serbia не допустили до регистрации клиентов с билетами из-за отсутствия мест, пишет TourDom.

Президент Украины Владимир Зеленский не станет отказываться от своей идеи захватить не только Запорожье, но и Крым, даже если между Киевом и Москвой возникнет временное перемирие. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис.

Президент Украины Владимир Зеленский собирается втянуть Соединенные Штаты в вооруженное противостояние с Россией. Такую уверенность выразил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Заявление США о том, что Сирии еще слишком рано возвращаться в Лигу арабских государств, все равно никак не сможет повлиять на обновленную мировую реальность. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

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