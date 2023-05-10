Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

SHAMAN вышел на сцену в Екатеринбурге в футболке с прадедом-фронтовиком

Араз Салехов
Общество
SHAMAN вышел на сцену в Екатеринбурге в футболке с прадедом-фронтовиком
Фото: Динара Кафискина / Вечерняя Москва

Российский певец SHAMAN устроил генеральный прогон перед сотнями екатеринбуржцев. Он вышел на сцену в футболке с принтом в виде изображения своего прадеда — ветерана Великой Отечественной войны.

— Прадедушку призвали на войну 7 июля 1941 года, когда ему было 22 года. Он служил младшим сержантом-артиллеристом в 81 пушечной артиллерийской бригаде, защищал трехмиллионный город, который враги хотели стереть с лица земли, — цитирует его KP.ru.

После того как артист появился на сцене, зрители стали громко подпевать ему и аплодировать.

Недавно SHAMAN посетил Музей Победы в Москве, осмотрел экспозицию и разместил портрет своего прадеда Михаила Селедкина, который пережил блокаду Ленинграда, на «Стене Памяти». В День Победы SHAMAN выступил в Екатеринбурге.

SHAMAN рассказал об истории появления своего псевдонима. Артист признался, что его сценическое имя появилось из комментариев.

Концерты Знаменитости Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Раны войны затягиваются очень долго

Максим Мигунов
Максим Мигунов

Как потеплеет — едем на Кавказ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Все мнения
О проекте