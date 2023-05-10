RusVesna: Армия России уничтожила САУ 2С9 «Нона» ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Вооруженные силы России ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С9 «Нона» украинской армии. Об этом сообщили российские военкоры.
— САУ 2С9 «Нона» ВСУ разорвало на части. В ходе боев на Донбассе наши бойцы уничтожили прятавшуюся в посадке самоходку, — говорится в сообщении Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Накануне российские военные нанесли удар по пунктам временной дислокации резервов ВСУ. В результате ударов удалось остановить доставку военной техники в районы ведения боевых действий. Таким образом цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
Российские истребители группировки войск «Южная» ранее уничтожили сосредоточение резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Авдеевки. Также артиллерия группировки поразила артиллерийский расчет противника и 120-миллиметровую гаубицу Д-30.
Помимо этого, средства противовоздушной обороны России сбили три самолета украинской армии. Так, два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка ДНР и Миролюбовка Херсонской области.