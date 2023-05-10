Фото: Минобороны РФ

Украинское руководство совершило преступление, перенеся бои в города с жителями. Об этом заявил генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.

— Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве, — сказал он.

По его мнению, в ходе Второй мировой войны сражения практически не велись в населенных городах, передает РИА Новости.

Накануне российские военные подтянули резервы и пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске. Помимо этого, украинские войска пытаются совершить контратаку в районе Ивановского и отодвинуть ВС РФ.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинская столица подверглась самой массированной атаке беспилотниками с начала российской специальной операции. Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре.