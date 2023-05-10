Молодой человек напал на детский дом в Польше и убил свою бывшую подругу

Фото: shutterstock

В Польше 19-летний молодой человек ворвался в детский дом и убил свою бывшую 16-летнюю подругу. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на представителя местной полиции Анету Соберай.

По ее словам, злоумышленник также напал на воспитанников детского дома. В результате пострадали пять человек, они были госпитализированы, но сейчас их жизни ничего не угрожает.

Спустя час полиция задержала нападавшего у него дома. На данный момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, передают «Известия».

Похожий случай произошел в московской школе в начале марта, когда 17-летняя девушка ударила ножом 13-летнего мальчика в туалете образовательного учреждения. Известно, что мальчик регулярно задирал десятиклассницу и ей это не нравилось. В какой-то момент она принесла в школу канцелярский нож, чтобы напасть на обидчика.

Другой случай нападения в школе произошел в лицее № 10 в подмосковных Химках. Во время третьего урока две пятиклассницы зашли в туалет на третьем этаже, где одна девочка напала на другую с ножом. Пострадавшая получила около ста ранений, но выжила. Ее госпитализировали.