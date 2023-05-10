Врач Сутормин рассказал, как правильно готовиться к экзаменам

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Руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин рассказал о правильной подготовке к экзаменам.

Врач отметил, что в период подготовки к экзаменам стоит исключить из рациона сладости и газированные напитки. Лучше употреблять здоровую пищу, чтобы мозг хорошо работал. Не стоит пить много кофе, так как этот напиток усиливает возбуждение и нарушает сон.

Сутормин посоветовал выпивать полтора-два литра воды в сутки. Обильное питье успокоит и подпитает мозг кислородом.

Также, по словам врача, нужно придерживаться определенного режима дня и спать не менее 6–8 часов в сутки.

Стоит делать перерывы в подготовке и выходить гулять на свежий воздух, передает РИАМО.

В свою очередь врач-кардиолог Герман Гандельман посоветовал при подготовке к экзаменам от руки писать конспекты по нужным темам, чтобы материал лучше усваивался, передает ФАН.

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