Лавров заявил о создании в США «Армии свободной Сирии» с участием боевиков ИГ

Фото: МИД РФ

Соединенные Штаты Америки начали создавать «Армию свободной Сирии», участниками которой станут боевики ИГИЛ*. Об этом в среду, 10 мая, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

— Цель очевидна — использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране, — отметил он.

В новое вооруженное формирование, по словам Лаврова, войдут также представители других террористических организаций и выходцев из местных арабских племен, передает РИА Новости.

Основатель ЧВК «Вагнер» и предприниматель Евгений Пригожин также ранее заявил, что правительство США занималось подготовкой террористов по всему миру. На данный момент в планы Вашингтона входит развал России, который позволит ему установить свою власть во всем мире.

По мнению Лаврова, политика США по отношению к России напоминает крестовый поход. Он добавил, что сейчас отношений между Москвой и Вашингтоном практически нет.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.