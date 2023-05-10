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Приметы и советы

Мужчину, который тайно снимал посетительниц магазина в примерочных, задержали в московском ТЦ

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчину, который тайно снимал посетительниц магазина в примерочных, задержали в московском ТЦ
Фото: Pixabay

В одном из столичных торговых центров задержали мужчину, который тайно снимал на видео посетительниц магазина одежды в примерочных. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

По предварительным данным, злоумышленник занимал соседнюю кабинку и снимал потерпевших на мобильный телефон.

Деятельность мужчины раскрыли. На его телефоне обнаружили большое количество фотографий и видеозаписей. Как сообщил Telegram-канал «Мослента», задержанный делал записи для самоудовлетворения.

Другого преступника задержали в Санкт-Петербурге. Местного школьного учителя заподозрили в педофилии. После увольнения специалиста на его рабочем компьютере обнаружили видеозаписи порнографического содержания с участием детей.

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