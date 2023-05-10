Собянин: Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы посетили более 1,2 миллиона человек

Фото: Сайт Сергея Собянина

Более 1,2 миллиона жителей и гостей столицы приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы. Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Вчера же завершилась «Московская весна» — наш традиционный фестиваль, главное украшение майских праздников. С 28 апреля по 9 мая на 27 площадках в центре и округах побывали 630 тысяч гостей, — добавил глава города.

Гостям фестиваля представили 512 концертных и театральных программ, в том числе спектакли о подвиге советского народа и чтение стихов военных лет. Также в эти дни работали шале «Москва помогает», куда москвичи передали 4,5 тысячи подарков для участников спецоперации.

При этом на пункты обмена вещами «Дари и получай», которые были открыты на площадках «Московской весны», гости принесли более 10,5 тысячи полезных вещей, нашедших новых хозяев, написал Собянин в своем блоге.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали на экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа» после парада на Красной площади.