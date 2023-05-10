Встреча с президентом Российского союза писателей Дмитрием Кравчуком состоится 22 мая в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Большая Черкизовская улица, 4к1 Карта всех событий

В Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки для молодежи 22 мая состоится встреча с президентом Российского союза писателей Дмитрием Кравчуком.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Библиотека Вдохновителей». Новый герой программы расскажет, «как современному автору публиковать свои произведения в интернете», а также представит личные книжные рекомендации.

Мероприятие состоится 22 мая в 19:00 по адресу улица Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1.

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