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Встреча с президентом Российского союза писателей Дмитрием Кравчуком состоится 22 мая в Москве

Араз Салехов
Общество
Встреча с президентом Российского союза писателей Дмитрием Кравчуком состоится 22 мая в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Большая Черкизовская улица, 4к1 Карта всех событий

В Зале визуальных искусств Российской государственной библиотеки для молодежи 22 мая состоится встреча с президентом Российского союза писателей Дмитрием Кравчуком.

Мероприятие пройдет в рамках проекта «Библиотека Вдохновителей». Новый герой программы расскажет, «как современному автору публиковать свои произведения в интернете», а также представит личные книжные рекомендации.

Мероприятие состоится 22 мая в 19:00 по адресу улица Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1.

В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась тематическая подборка книг, посвященных Великой Отечественной войне. В список вошло 30 произведений отечественных прозаиков и поэтов — Бориса Васильева, Александра Твардовского, Валентина Катаева, Ариадны Рокоссовской и других авторов.

Наконец-то наступила настоящая весна: жизнь бьет ключом, а событий в городе, которые достойны вашего внимания, становится еще больше. «Яндекс. Афиша» предлагает подборку самых интересных, необычных и захватывающих мероприятий. Куда сходить в Москве в мае — в материале «Вечерней Москвы».

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