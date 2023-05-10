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Столичные службы отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы

Араз Салехов
Город
Столичные службы отремонтировали два подземных перехода на западе и юго-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Москва, Озёрная улица, 52 Карта всех событий

Столичные службы отремонтировали два подземных пешеходных перехода на западе и юго-западе Москвы. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Обновили подземные пешеходные переходы в районе Очаково-Матвеевское рядом с домом 52 на Озерной улице и рядом с домом 52 на Севастопольском проспекте, — говорится в сообщении.

Специалисты заменили старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновили ступени лестничных сходов и напольное покрытие, а также установили новое инженерное оборудование, осветительные приборы, обновили системы вентиляции и отопления, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также стало известно, что до конца 2023 года в пяти столичных надземных переходах планируют установить 10 лифтов для маломобильных жителей города. Работы по их оборудованию не помешают использованию объектов. Диспетчеры будут круглосуточно контролировать аппараты.

Помимо этого, подземный переход построят на Новостроевской улице в Щербинке. Он свяжет Новостроевскую и Железнодорожную улицы. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

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