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«Терпение и спокойствие»: Московский зоопарк показал болотную сову после длинных выходных

Лейла Алиева
Город
«Терпение и спокойствие»: Московский зоопарк показал болотную сову после длинных выходных
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк опубликовал кадры с болотной совой, которая спокойно терпит падающие на нее капли воды из лейки. Видеоролик показала пресс-служба столичного зоосада в среду, 10 мая.

— В первый рабочий день после длинных выходных желаем вам такого же терпения и спокойствия, как у нашей болотной совушки. Ее, похоже, совсем не смущают капли из лейки, которые то и дело попадают ей на голову, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах болотная сова, которая никак не реагирует на капли, падающие ей на голову.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

В начале мая в Московском зоопарке розовые и красные фламинго переехали в летний вольер на Большом пруду. Вместе с переездом у птиц также начинается период ухаживания самцов за самками. Розовые и красные фламинго ежегодно гнездятся в городском зоопарке.

Кроме того, в столичном зоосаде сурикаты вернулись в уличный вольер, который расположен около павильона «Животные Африки». В зимний период они обитали в павильоне «Животные Африки», где для них оборудовали специальный вольер с грунтом для нор, домиками и лампами.

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