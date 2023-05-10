Собянин: В Москве стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс — 2023»

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В столице стартовал отборочный тур чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс — 2023». Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На «Абилимпиксе» конкурсанты могут показать свои таланты, профессиональные навыки и найти работу. Среди экспертов много работодателей, и лучшие участники сразу получают предложения, — сказал он.

В нем поучаствуют свыше 1,7 тысячи москвичей с особенностями здоровья. В этом году соревнования идут в 60 сферах — от IT и промышленности до творческих профессий, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В этом году в городской чемпионат «Абилимпикс» включили новое направление соревнований — «Сервис на воздушном транспорте». Соревнования состоятся на площадке московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Сенатор РФ — представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко заявила, что ежегодный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» помогает развивать механизмы инклюзии в обществе. По ее словам, в стране действуют механизмы квотирования рабочих мест для людей с инвалидностью.