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«Зеленскому скоро кирдык»: незрячий пророк из Донбасса предрек крах Украины

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Зеленскому скоро кирдык»: незрячий пророк из Донбасса предрек крах Украины
Фото: flickr/european_parliament

Слепой провидец из Донбасса Николай, способности которого сравнивают с силой знаменитой Ванги, недавно поделился новым прогнозом. По его словам, Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому осталось недолго.

Провидец отметил, что запад Украины разделят между собой Польша и Венгрия. Остальная часть страны, по мнению Николая, войдет в состав России.

— Зеленскому скоро кирдык. Они все кокаинщики. Все украинское правительство — это наркоманы и мерзавцы, — сказал пророк.

По его прогнозам, в ближайшие два года в Европе начнутся большие перемены. Попутно с проблемами столкнутся и США, в результате чего они исчезнут как государство, заявил Николай в эфире шоу «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.

По мнению индийской провидицы и блогера Арчены Нагабушанам, России необходимо пройти те испытания, которые на нее обрушились. Она уверена, что сейчас идет процесс восстановления страны и космической справедливости.

Перуанский шаман Клеофе Седано предсказал, что российская специальная военная операция на Украине может закончиться к концу лета 2023 года. «Вечерняя Москва» связалась с ним и узнала подробности.

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