В Швейцарии заявили о возможности использовать активы ЦБ РФ для восстановления Украины

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Руководство Швейцарии считает юридически возможным использовать средства Центрального банка РФ, находящиеся в стране, для восстановления Украины. Таким мнением в среду, 10 мая, поделился пресс-секретарь Государственного секретариата страны по экономике Фабиан Майенфиш.

— Дискуссии и идеи открыты. На данный момент ничего не решено. Теоретически это возможно, — отметил Майенфиш.

Он также добавил, что речь идет о порядка 8,3 миллиарда долларов. Однако поднимая вопрос замороженной российской недвижимости и активов, швейцарский чиновник уточнил, что позиция Берна по этому поводу не изменилась. По словам Майенфиша, государство не имеет юридической возможности «работать по этому вопросу», передает РИА Новости.

В прошлом месяце Швейцария отказалась официально присоединяться к международной целевой группе REPO, представляющей собой многосторонний орган западных государств, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией собственности на основании принятых санкционных мер. Сегодня участниками группы являются министры финансов и юстиции США, представители Австралии, Великобритании, Германии, Италии и ряда других стран.