Центр молодежной дипломатии ДНР проводит патриотическую акцию #спасибо_солдат

Фото: shutterstock

Центр молодежной дипломатии LEGATUS Донецкой народной республики проводит патриотическую интернет-акцию с хештегом #спасибо_солдат. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе центра.

Как отметили в сообщении, акция предусматривает публикацию фото и видеоматериалов, в которых выражается благодарность бойцам СВО.

Центр является фундаментом для развития молодежной дипломатии Донецкой народной республики и реализации обширной проектной деятельности, согласно молодежным инициативам и актуальным направлениям мировой политики.

В день открытия центра был дан старт первой научно-образовательной программе, направленной на учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов, аспирантов и молодых ученых. Программа включает в себя два основных направления: практикумы английского языка и лекторий с международными экспертами политической, юридической, общественной сфер деятельности.