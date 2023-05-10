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Центр молодежной дипломатии ДНР проводит патриотическую акцию #спасибо_солдат

Павел Гриднев
Общество
Центр молодежной дипломатии ДНР проводит патриотическую акцию #спасибо_солдат
Фото: shutterstock

Центр молодежной дипломатии LEGATUS Донецкой народной республики проводит патриотическую интернет-акцию с хештегом #спасибо_солдат. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе центра.

Как отметили в сообщении, акция предусматривает публикацию фото и видеоматериалов, в которых выражается благодарность бойцам СВО.

Центр является фундаментом для развития молодежной дипломатии Донецкой народной республики и реализации обширной проектной деятельности, согласно молодежным инициативам и актуальным направлениям мировой политики.

В день открытия центра был дан старт первой научно-образовательной программе, направленной на учащихся старших классов общеобразовательных учреждений, студентов, аспирантов и молодых ученых. Программа включает в себя два основных направления: практикумы английского языка и лекторий с международными экспертами политической, юридической, общественной сфер деятельности.

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