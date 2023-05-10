В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии до 10 тысяч рублей
Украинские власти платили российским подросткам от пяти до 10 тысяч рублей за диверсии на железнодорожных путях. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.
Он отметил, что в нынешнем году сотрудники правоохранительных органов пресекли несколько попыток диверсий, которые пытались совершить несовершеннолетние граждане. При этом их судьбы, по сути, оказались сломаны из-за желания подзаработать, подчеркнул Гребенкин.
— Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от 5 до 10 тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок, — рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».
7 мая сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекли попытку диверсии, которую планировала украинская разведка. Ее собирались провести с использованием беспилотников на аэродроме в Ивановской области.