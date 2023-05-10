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Приметы и советы

В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии до 10 тысяч рублей

Евгений Силаев
Общество
В Совбезе заявили, что Киев платил российским подросткам за диверсии до 10 тысяч рублей
Фото: shutterstock

Украинские власти платили российским подросткам от пяти до 10 тысяч рублей за диверсии на железнодорожных путях. Об этом в среду, 10 мая, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Гребенкин.

Он отметил, что в нынешнем году сотрудники правоохранительных органов пресекли несколько попыток диверсий, которые пытались совершить несовершеннолетние граждане. При этом их судьбы, по сути, оказались сломаны из-за желания подзаработать, подчеркнул Гребенкин.

— Выяснилось, что за диверсии, а это, на секунду, особо тяжкое преступление, им платили от 5 до 10 тысяч рублей. Заказчиками же зачастую выступали представители украинских спецслужб и неонацистских группировок, — рассказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

7 мая сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекли попытку диверсии, которую планировала украинская разведка. Ее собирались провести с использованием беспилотников на аэродроме в Ивановской области.

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