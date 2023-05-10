В Капотне готовы первые жилые корпуса для переселения по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Капотня, 1-й квартал, владение 8, введены в эксплуатацию первые жилые корпуса на 320 квартир для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Три корпуса — переменной этажности, на подземном уровне размещена автостоянка. Внешнее оформление дома — светлое, в пастельных тонах. Фасады облицованы керамогранитом и клинкерной плиткой бежевого, светло-кирпичного и жемчужно-серого цветов. На них разместили металлические корзины для кондиционеров.

Всего в жилых корпусах 320 квартир с улучшенной отделкой по стандартам программы реновации (однокомнатных — 135, двухкомнатных — 159, трехкомнатных — 26). Восемь квартир оборудовали для маломобильных жильцов, в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Первый этаж зданий сделали нежилым. Здесь разместили вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, помещение для хранения уборочного инвентаря, зону для размещения почтовых ящиков и технические помещения. Также здесь смогут открыться магазины, кафе, аптеки, сервисные службы, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. Для удобства перемещения между этажами в доме установили лифты грузоподъемностью 600 и 1000 килограммов, их оснастили визуальными и тактильными средствами информации.

Придомовую территорию благоустроили и озеленили: высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники; обустроили две детские площадки с безопасным резиновым покрытием и спортивную площадку, а также площадку для отдыха взрослых.