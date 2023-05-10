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Приметы и советы

Мошенники украли у пенсионерки 80 тысяч рублей с помощью игры на мобильном телефоне

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенники украли у пенсионерки 80 тысяч рублей с помощью игры на мобильном телефоне
Фото: Pixabay

У пенсионерки в Москве украли 80 тысяч рублей с помощью игры для мобильного телефона. Об этом стало известно в среду, 10 мая.

Пожилая жительница столицы скачала на телефон игру-головоломку и проводила в ней много времени. В какой-то момент в приложении выскочила реклама, в которой неизвестные предлагали вложить средства в «Газпром». Пенсионерка поверила объявлению и прошла по ссылке, после чего оставила на сайте «инвестиционной компании» свои данные.

Позже 81-летней женщине позвонила девушка и провела консультацию по поводу того, как инвестировать свои сбережения с максимальной выгодой и под большой процент. В ходе беседы москвичка продиктовала аферистке данные своей банковской карты и код из СМС-сообщения. После этого со счета списали 80 тысяч рублей, а мошенники перестали выходить на связь.

Как сообщил Telegram-канал Shot, об обмане пенсионерка догадалась только через некоторое время, когда никаких отчислений назад не поступило.

Другой аферист обманул двух пожилых жительниц юго-запада столицы. Мошенник продал пенсионеркам обычную воду под видом лекарства и взял с них почти миллион рублей.

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