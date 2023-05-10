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Офицер Дэвис раскрыл истинную цель США в украинском конфликте

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Офицер Дэвис раскрыл истинную цель США в украинском конфликте
Фото: Unsplash

Вашингтон не волнует, победит Киев в военном конфликте или нет, ведь главная цель США — нанести как можно больше вреда России. Об этом заявил подполковник Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, американское правительство в курсе реального положения дел на Украине. При этом США не заинтересованы в победе Киева.

— Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней она будет достигнута, — заявил Дэвис.

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор выражал уверенность, что политическая судьба президента Украины Владимира Зеленского окажется незавидной. По его словам, он не смог сдержать предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него.

Полковник отметил, что политик на момент предвыборной кампании даже не говорил на украинском, так как его родным языком был русский. Именно поэтому его выбрали люди: они верили, что он сможет разрешить конфликт с Россией.

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