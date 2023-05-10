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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Евгений Белоусов

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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Фото: shutterstock

Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Запорожье. Об этом в среду, 10 мая, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— Несколько минут назад в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, были слышны взрывы, — написал он в своем Telegram-канале.

Подробности произошедшего Рогов обещал раскрыть позднее.

До этого глава движения сообщил, что российские войска нанесли удар по складам вооружения украинской армии на территории Запорожской области.

Также Рогов сообщил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» в ночь на понедельник, 8 мая, начали штурм в Артемовске.

В связи с усиливающимися обстрелами со стороны украинской армии жителей 18 населенных пунктов Запорожья переселят. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий распорядился эвакуировать на более безопасные территории «в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов», а также пациентов медучреждений.

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