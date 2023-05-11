Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия слишком большое и сильное государство, чтобы на нее можно было оказывать давление западным странам. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Россия — слишком большое государство, чтобы с ним можно было так себя вести. И Россия слишком сильное государство, чтобы сдавать свои позиции, — подчеркнул он.

Песков также обвинил Запад в украинских событиях 2014 года, которые он назвал государственным переворотом. По словам пресс-секретаря российского президента, западные политики помогли устроить вооруженный переворот, несмотря на свои соглашения с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, передает сербский телеканал ATV.

Ни Россия, ни Североатлантический альянс не примут Украину под свой «ядерный зонтик» после выстраивания новой архитектуры безопасности на европейском континенте. Такой вывод сделал доцент кафедры политологии Университета Колорадо Питер Харрис. Он также добавил, что такая система безопасности, вероятнее всего, исключает Киев, несмотря на все жертвы, на которые решилось украинское военно-политическое руководство для вхождения в западный блок.