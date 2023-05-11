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Приметы и советы

Песков сообщил, что в ходе спецоперации Россия изучает западное вооружение

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Песков сообщил, что в ходе спецоперации Россия изучает западное вооружение
Фото: Администрация президента РФ

В ходе специальной военной операции Россия изучает западное вооружение, которое поставляется Украине. Такое заявление сделал в среду, 10 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Есть очень опасное оружие, есть высокотехнологичное. Поэтому мы все это в ходе СВО изучаем, — рассказал он.

Песков также отметил, что сравнивать военный потенциал России и Украины очень сложно, передает телеканал ATV.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, той помощи, которую западные страны, особенно США, оказывают Украине, недостаточно. Запад поставляет «очень мало» артиллерийских снарядов дальностью поражения до 30 километров, которые «критически важны» для страны.

Часть оружия попадает на черный рынок, а часть — оставляется на покидаемых территориях. Так, боец частной военной компании «Вагнер» рассказал, что во время отступления из Артемовска военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили большое количество боеприпасов и орудий.

Украина Оружие Дмитрий Песков Россия США
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