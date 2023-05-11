Проезжая часть в районе ДТП с участием двух грузовиков на МКАД освобождена

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 15-й километр Карта всех событий

Движение в районе столкновения двух грузовых автомобилей на 15-м километре МКАД восстановлено. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Проезжая часть освобождена, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в ночь на 11 мая на 15-м километре МКАД. Дептранс также опубликовал видео с моментом столкновения. На кадрах видно, как один грузовик врезается в другой, стоящий посреди дороги. Сразу после удара один из автомобилей выносит на обочину.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что оба водителя грузовиков пострадали при столкновении. Они были госпитализированы.

9 мая на внешней стороне 51-го километра МКАД произошла дорожная авария. Там столкнулись два автомобиля. Сейчас на месте работают оперативные службы. Никакой информации о пострадавших пока не поступало.